170 個星星紋身（及其含義）：19 種

星星是世界上許多文化、宗教和信仰體系最古老的象徵之一，使這一形象成為世界上最強大的形象之一。 這些含義也可以是個人的：例如，您可能想要一個星星紋身來象徵您正在努力實現的特定目標或您已經取得的成就。

星星通常與其他圖像和符號相結合，以增強單個紋身的意義，並創造出更複雜和有趣的設計。 星星紋身也可以以代表特定文化的風格繪製，將圖像與特定的時間、地點或文化聯繫起來。 無論您選擇什麼明星紋身設計，您都可以確定它會是特別和獨特的！

星星紋身的歷史

星星紋身有著古老而有趣的歷史，跨越了許多文化和時代。在不同的文化中，星星象徵著不同的概念，如引導、保護、精神啟蒙、智慧甚至好運。以下是有關明星紋身歷史的一些有趣事實：

古埃及： 星星是神性和精神啟蒙的象徵。埃及人以星星作為免受邪惡侵害的象徵和精神道路的提醒。 古希臘人與羅馬人： 這顆星星與神和英雄連結在一起。例如，五角星或五角星是雅典娜女神的象徵。 中國： 在中國文化中，星星與命運和幸運連結在一起。星星紋身在相信占星術的人中很流行。 現代文化中的星星刺青： 隨著紋身在西方文化中的出現，星星已成為一種流行的圖案。它常常與夢想、希望和願望連結在一起。根據設計和背景，此類紋身可以具有不同的風格和意義。

星星紋身可以有多種風格，從簡單簡約到複雜多彩。它們對不同的人來說可以有不同的意義，反映他們的信仰、夢想和人生道路。

星星紋身的意義

一般來說，比較流行的星星圖案大多會有以下含義：

慾望/慾望

成就

成功

好運

獨特性

通話

平衡

個性

乳腺癌生存率

海軍或海岸警衛隊成員

電子遊戲愛好者

宗教轉變/信仰

星星繪圖變化

1.小星星紋身

一個小星星紋身可以有很多意義 - 畢竟，星星是世界上文化和宗教最重要的象徵之一！ 添加閃閃發光的效果可以展示您充滿活力的個性或表明您在生活中做了一些重要或有意義的事情。

2.紋身流星或彗星。

正確地說，流星或彗星通常是好運的象徵。 這就是為什麼星星紋身設計可以像徵你的運氣。

3.菲律賓太陽和星星紋身（三顆星星和一個太陽）。

菲律賓國旗上描繪的這個圖像是 受菲律賓血統或傳統人歡迎的紋身 。 在此圖像中，太陽有八道光線，每道光線代表菲律賓的一個省，三顆星星中的每一顆代表菲律賓的三個主要島嶼群之一。

4.凱爾特星形紋身。

與部落星星紋身一樣，凱爾特星星紋身是兩種經典紋身元素（星星和凱爾特風格）混合在一個大設計中。 通過凱爾特風格的星星紋身，您可以代表您的傳統，或通過特殊的凱爾特風格編織強調相互聯繫和無限的含義。

5.紅黑海星紋身。

最常見的彩色星星紋身之一是帶有 紅色和黑色的星星 ，很受美國海軍和海岸警衛隊的歡迎。 這種特殊的星星設計結合了美國國旗五角星的形狀與航海圖上交替的黑色和紅色指南針顏色。 這個星星紋身也像徵著失踪水手的歸來。

6.粉紅星星紋身。

粉紅星星紋身通常象徵著一個人與乳腺癌的鬥爭，是傳統粉紅絲帶紋身的絕佳替代品。 當然，如果你把它與黑色交替，以海星紋身的風格，粉紅色的星星幾乎成為乳腺癌鬥爭的“朋克搖滾”或“另類”象徵，賦予星星紋身獨特的風格。 設計。

7.紫色星星紋身。

紫色星星紋身是通過星星的顏色和自然象徵來代表您的個性的一種方式。 紫羅蘭色是紅色的狂暴能量與藍色的沉穩穩定的結合； 因此，紫色代表元素和情感的平衡。 這可能不是大多數人的自然狀態，但星星主要代表慾望和願望。 這就是為什麼紫色的平衡象徵意義和星星的自然慾望相結合，使這個設計成為那些希望找到和平與平衡的人的完美紋身。

8.星星和斑馬紋身。

在動物象徵中，斑馬代表平衡、個性和自由。 它的疤痕使其能夠隱藏在非洲平原的高草叢中，躲避掠食者，並成為動物的一種保護手段。 那些希望將這種動物的強大象徵意義與同樣強大的星星象徵意義結合起來的人可以通過多種方式實現這一目標。

9.蝴蝶和星星紋身

蝴蝶通常被視為重生的象徵。 因此，這些變形昆蟲與星星的結合可以創造出一種獨特的形象，象徵著重生和對星星所代表的某些目標的追求。

10.星星和雲紋身。

雲象徵著不同的事物 в 不同 文化和神話。 例如，在希臘和羅馬神話中，雲是眾神的家園，而今天許多人認為雲象徵著厄運或即將到來的危險。 然而，根據您想要雲代表什麼，您的星星和雲紋身將具有許多不同含義之一。 例如，一幅描繪滿是暴風雲的天空中的星星的圖畫將表明您為了實現目標而經歷了困難時期。 另一種設計是在白雲中出現明亮的黃色星星，這意味著你失去的人已經去了一個更美好的世界。

11.紋身花和星星。

花可以像徵成長和發展； 這就是為什麼將這個圖像融入到明星紋身設計中是增加一定意義的絕佳方式。 星星通常用來表示目標和願望，因此將這兩個圖像結合起來可以反映您在實現目標的過程中所取得的個人成長。 例如， 百合花在古希臘和埃及文化中代表生育力 ; 這就是為什麼百合和星星的圖畫可以描繪一個女人和她的孩子。

12.骷髏和星星紋身

這個紋身可以像徵著克服死亡或克服創傷，因為頭骨通常象徵著死亡，而星星則像徵著完成一項艱鉅的任務。 另一幅圖畫可能展示了著名的海盜旗，以航海風格描繪了一顆星星上的頭骨：它可能揭示了支配我們生活的力量的二元性：對自由的渴望或對我們期望的實現。

13.仙女和星星紋身

這種星星紋身非常女性化，經常表現出佩戴者的想像力或對更好現實的渴望。 一幅仙女和一顆星星的潛在圖畫可以代表一位仙女坐在新月上，她面前有閃爍的星星：事實上，仙女渴望更多的東西可以從她低垂的臉上看出，而星星則像徵著他的願望。未來的夢想。 另一個更奇妙的紋身設計是一個在星空中飛翔的仙女，以表明您相信自己並相信自己在實現目標方面取得了進展。

14.紋身心形和星星

心形和星星紋身是對世界的一個特別有趣、積極和令人愉快的聲明：生活是美麗的，你會看到事物和人最好的一面！

15. 紋身有星星和麗莎。

在爬行者紋身上添加星星可以為其增添意義和視覺趣味。 有多種方法可以為攀緣植物設計添加星星； 例如，您可以在植物上放置星星，而不是葉子或花朵：這可以表明您已經實現的目標。 這個紋身可以多年來更新，以反映您所有的進步！

16.紋身星星和骰子。

骰子像徵著賭博、風險和運氣。 。 海星旁邊的骰子紋身可能是海洋文化中的典型設計：許多水手、海盜和海軍軍官在長途旅行中玩骰子和其他機會遊戲來打發時間。

17.紋身十字架和星星

十字架和星星紋身是一種很好的方式來紀念你失去的親人，並表明你相信有一天你們會團聚（就像基督教的十字架圖像）。 個性化這個紋身的一種方法是在星星內或周圍添加每個人的姓名首字母或出生日期，或者在十字架下方寫上“安息吧”之類的信息。

18.大衛之星紋身

大衛之星 - 猶太教的重要像徵。 在納粹德國，猶太人被要求將這個符號縫在衣服上，以便隨時被識別出來。 對於那些想要展示猶太信仰的人來說，這是完美的紋身。 它可以輕鬆個性化，以展示您的個人信仰和信念的內容。 例如，獨特的大衛之星紋身設計可以是希伯來字母或星星內的簡短單詞。 它可能是對您來說很重要的一個單詞或想法，或者是您失去的人的姓名首字母。

19. 火焰星星紋身

火元素可以表示侵略、憤怒、慾望、轉變和變化，以及你不惜一切代價實現目標的願望。 紋身設計中星星和火焰的結合可以表明你已經取得了自己的成功，或者你已經經歷了生命的火焰並變得比以前更強大。