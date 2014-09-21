紋身世界的新聞
有章魚紋身的女孩期待已久的關於 Dage Morgan 的資料 - 你會喜歡的！
15.09.2016更
博主 Ivangai 得到了他的第一個紋身！現在伊万的前臂上裝飾著一個帶有INTERNET字樣的紋身。
4.09.2016更
通過紋身控製手機？ 沒問題！智能紋身技術。
19.08.2016更
機器人會讓紋身師失業嗎？首個工業紋身機器人的視頻出現在網絡上！
5.08.2016更
紋身墨水可能很危險！歐洲機構研究的意外結果
25.07.2016更
8個漂亮的紋身女孩模特紋身值得關注
20.07.2016更
光劍紋身英國歌手中指有紫外線紋身
18.07.2016更
紋身新趨勢的利與弊
16.07.2016更
AWP 紋身一名職業反恐精英玩家紋身了狙擊步槍
11.06.2016更
說唱歌手加拉特最大膽的妙語加拉特曬出一張胸前有新題字的照片
23.05.2016更
Igor Gosyunin - 有骨胳膊的健美運動員著名健美運動員手上有紋身
28.05.2016更
跳傘紋身加拿大紋身師以220公里/小時的速度紋身
16.05.2016更
Roma Acorn 關於紋身的新視頻誠實回答訂戶關於紋身的迫切問題
12.05.2016更
Pasha Bumchik 手指上的新紋身烏克蘭 vlogger 的新創作是 Like 圖標，描繪在同名按鈕上
10.04.2016更
丹尼斯鮑里索夫做了一個袖子修正最著名的視頻博主紋身完成過程的視頻
04.04.2016更
紋身工作室丸葉聖彼得堡最大的紋身店網絡之一概述
08.03.2016更
紋身以紀念孩子姓名和出生日期是最受歡迎的
02.03.2016更
以魔法禮服的形式紋身一名來自美國的男子以著名禮服的形象紋身
24.02.2016更
傑夫·蒙森的祖國紋身著名的綜合格鬥選手紋身，描繪了俄羅斯文化的紀念碑
22.12.2015更
禁止極端主義紋身紋身店使用納粹紋身的責任
08.06.2016更
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