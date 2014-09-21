有章魚紋身的女孩

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博主 Ivangai 得到了他的第一個紋身！

現在伊万的前臂上裝飾著一個帶有INTERNET字樣的紋身。

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通過紋身控製手機？ 沒問題！

智能紋身技術。

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機器人會讓紋身師失業嗎？

首個工業紋身機器人的視頻出現在網絡上！

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紋身墨水可能很危險！

歐洲機構研究的意外結果

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8個漂亮的紋身女孩

模特紋身值得關注

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光劍紋身

英國歌手中指有紫外線紋身

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紋身

新趨勢的利與弊

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AWP 紋身

一名職業反恐精英玩家紋身了狙擊步槍

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說唱歌手加拉特最大膽的妙語

加拉特曬出一張胸前有新題字的照片

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Igor Gosyunin - 有骨胳膊的健美運動員

著名健美運動員手上有紋身

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跳傘紋身

加拿大紋身師以220公里/小時的速度紋身

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Pasha Bumchik 手指上的新紋身

烏克蘭 vlogger 的新創作是 Like 圖標，描繪在同名按鈕上

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丹尼斯鮑里索夫做了一個袖子修正

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紋身工作室丸葉

聖彼得堡最大的紋身店網絡之一概述

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紋身以紀念孩子

姓名和出生日期是最受歡迎的

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以魔法禮服的形式紋身

一名來自美國的男子以著名禮服的形象紋身

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傑夫·蒙森的祖國紋身

著名的綜合格鬥選手紋身，描繪了俄羅斯文化的紀念碑

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禁止極端主義紋身

紋身店使用納粹紋身的責任

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