這個夏季後的排毒是你秋季皮膚需要的重啟

儘管嚴格來說夏季會持續到 XNUMX 月底，但讓我們面對現實吧，勞動節過後每個人都在非正式地告別這個季節。 秋季準備工作清單的首位？ 在夏季放縱季節過後，給我們的皮膚一些急需的愛。 考慮：經常失敗 含氯的游泳池, 三個月的一切都是粉紅色的，甚至可能太多了 日光浴. 雖然我們是真誠的 塗抹防曬霜 整個夏天，諸如此類 毛孔堵塞, 皮膚乾燥，到 XNUMX 月底，陽光傷害和嘴唇乾裂通常是一個問題。 幸運的是，只需對當前的夏季護膚程序進行一些更改，即可重塑您的膚色。 需要一點指導嗎？ 請繼續閱讀有關如何在夏季過後清潔皮膚的提示。

深層清潔毛孔

在經歷了數月的炎熱潮濕天氣後，您可能已經註意到皮膚表面積聚了汗水、污垢和油脂。 你的汗水、化妝品和污染物混合在一起，會對你的臉造成傷害並導致毛孔堵塞。 為改善毛孔外觀並防止痘痘，請使用淨化面膜清潔面部。 我們的最愛之一是 Kiehl's 稀土深層毛孔清潔面膜，它採用亞馬遜白粘土配製而成，有助於淨化皮膚、清除雜質、減少皮脂分泌並明顯收緊毛孔。

滋潤，滋潤，滋潤

說真的，我們是認真的。 我們說的是晚霜、日霜、SPF 霜、油、身體霜……越多越好。 氯、鹽水和紫外線會使您的皮膚乾燥，所以不要害怕使用保濕霜。 CeraVe 保濕霜具有豐富而不油膩的質地，並註入了有益成分，如保濕透明質酸和神經酰胺，有助於修復和維護皮膚的天然屏障。 它也可以用於面部和身體。

修復任何現有的陽光傷害

一旦你的夏日光芒開始消退，你可能會開始注意到一些曬傷的跡象——想想新的雀斑、黑斑或膚色不均。 不幸的是，您無法逆轉紫外線造成的傷害（這就是每天塗抹防曬霜如此重要的原因），但您可以使用 La Roche 等維生素 C 精華液幫助最大程度地減少皮膚表面陽光傷害的明顯跡象。 -Posay 10% 純維他命 C 面部精華素。可均勻膚色和質地，令肌膚光滑水潤。

使用抗氧化劑和防曬霜

陽光傷害一年四季都可能發生，即使在秋冬季節也是如此，所以不要跳過防曬霜。 查看 La Roche-Posay Anthelios Melt-In Sunscreen SPF 100 以獲得最大程度的保護，適用於所有膚質，包括敏感肌膚。 為了加強對環境侵害的保護並最大程度地減少可見的衰老跡象，請將防曬霜與富含抗氧化劑的精華素搭配使用，例如 SkinCeuticals CE Ferulic。

去除角質

去角質總是很重要，但當您在經歷了一個漫長的汗季後試圖重塑皮膚時尤其必要。 我們最喜歡的產品之一是 ZO Skin Health 皮膚更新墊。 它是一種化學去角質劑，可去除皮膚表面的死皮細胞，減少多餘油脂，同時鎮靜和舒緩皮膚。 對於身體，試試 Kiehl's 溫和去角質身體磨砂膏。 這種令人愉悅的身體磨砂膏可有效去除皮膚表面的死皮細胞，而不會使其過度乾燥。 使用杏仁去角質顆粒和潤膚劑，皮膚變得柔軟光滑。

請你自便

通過在日常生活中加入去角質唇部磨砂膏來對抗干燥的嘴唇，以幫助去除嘴唇上乾燥、起皮的皮膚，並為進一步補水做好準備。 去除嘴唇角質後，使用含有維生素 E、油或蘆薈等成分的滋養潤唇膏、潤唇膏、顏色（任何您喜歡的）為它們提供所需的水分。 例如，試試 Lancôme 的 Nourishing Absolue Precious Cells 潤唇膏，它採用維生素 E、阿拉伯樹膠蜂蜜、蜂蠟和玫瑰果籽油配製而成，可減少嘴唇周圍細紋和皺紋的出現，使嘴唇光滑、水潤、飽滿。