天使數字 23 - 數字 23 的天使命理。數字 23 是什麼意思？

23 號天使

23號天使由2號和3號的屬性和能量組成。3號天使彼此散發出平衡和二元性（二元性）、協作、合作和外交、信任和希望、服務和服務於更高目標的振動，一個人的目的和精神使命。 數字三則賦予發展和成長、快樂和樂觀、自我表達、支持和幫助、創造力、慾望實現和夢想吸引力的能量。 數字2也與揚升大師有關。 所有這一切使得數字 3 和 23 的組合，創造了天使數字 23，與魅力、溝通、二元性和社交性的能量產生共鳴。 數字 5 也可以與天使數字 2 的振動相關聯 (3 + 5 = XNUMX)。

23 號天使帶來了一條信息，敦促您開始利用您的天賦、技能和創造力，為他人以及您自己的生活帶來歡樂和幸福。 與他人交往時始終保持誠實，不要隱瞞任何事情，不要拐彎抹角。 您在談話中的誠實和建議，尤其是在重要話題上，將永遠受到讚賞和好評。 懷著真誠、好的建議和其他善行，嘗試在日常生活中幫助他人。 你每天給予宇宙的東西都會回到你身上，所以保持積極的態度和樂觀的態度，這將使你的生活永遠充滿和諧與平衡。

23 號天使是讓你知道天使和揚升大師正在幫助你保持對宇宙能量的信仰和信任。 每天繼續努力讓您的夢想成真，並利用吸引力法則實現您的最高目標並實現您的願望和抱負。 如果您感到懷疑，請向您的天使尋求支持並告訴您應該走的方向。 請放心，您可以隨時尋求幫助。 天使永遠與你同在，即使你有時會忘記。

數字 23 還提醒您，如果您只需要支持或幫助，天使、大天使和揚升大師隨時為您服務 - 只需提出請求即可。 請記住，您不必自己做所有事情。

合十禮。