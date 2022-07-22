45 號天使

45 號天使由數字 5 和 4 的屬性和能量組合而成。四號天使為您提供本能知識和內在智慧、穩定和技能、成就和成功的振動，為我們自己和他人奠定堅實的基礎，努力工作和責任感，我們的激情以及驅動和激勵我們採取行動的動力，以及大天使的能量。 另一方面，5 號天使受到勇氣、冒險和多樣性、魅力、適應性、想像力、從生活課程中吸取的教訓、個人自由、足智多謀、適應生活中關鍵變化的能力的影響。

45號天使傳達了來自你的天使的信息，關於關心和關心你生活中那些強調和接受你真實身份的事物——你的生活方式，甚至是你一夜之間做出的選擇。 為即將到來的必要變化做好準備，這些變化將為您帶來巨大的機會，讓您走上正確的道路。 相信這些變化只會給你生活的方方面面帶來美好的事物。