天使數字 48 - 天使數字命理學。 48號天使的秘密。

48 號天使

天使數字48由數字4和8的能量和屬性組合而成。天使數字4承載著誠實和真理、成就和成功、現實價值觀、勤奮和決心、勤奮和務實的價值觀，並為您的未來、您自己的未來和他人的未來奠定堅實的基礎。 數字 8 還代表我們的熱情以及驅使我們採取行動的動力。 另一方面，XNUMX號天使通過生活經驗、可靠性和獨立性、內在智慧和力量、通過吸引力法則實現繁榮和財富、業力——宇宙中普遍的精神法則——因果關係，與科學產生共鳴。 ，給予和接受。

48 號天使傳達了來自天使的信息：你生命中的一個週期或階段即將結束。 然而，你的辛勤工作很快就會得到回報。 不要害怕任何形式的缺乏或損失，因為即將到來的結束預示著你一個新的開始和更大的機會和機遇。 你的成功和成就會給你帶來祝福並以多種方式獎勵你。

48 號天使可能表明，繁榮天使就在您周圍，並在您經歷生活中即將發生的積極變化時陪伴您。 天使要求你趕走對你的財務狀況的恐懼，並將它們轉化為光能。 你沒有什麼可害怕的，因為你需要的一切都會為你提供。

數字 48 傳達的信息是，您根據自己的信仰和信念，只按照自己的方式生活，所付出的決心和努力，已經使您與您的精神使命和上帝的人生目的完全同步。 因此，只要你繼續走在你選擇的道路上，你的生活就會變得豐富和繁榮。 相信天使般的支持和他們為您提供的指導。 請記住，您經常會本能地感受到它們。

天使數字48也指數字3（4+8=12，1+2=3）。

合十禮。 我體內的光向你體內的光致敬。