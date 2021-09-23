29 個條碼紋身（以及它們的含義）

條形碼是一種由光學掃描儀控制的控制系統，能夠讀取標籤上的一系列垂直線。 該系統首次使用於1950世紀XNUMX年代，是為了提高生產效率而發明的。

帶有條形碼的紋身的含義

幾年前，條形碼紋身成為一種時尚。 許多人都被這種流行傾向所誘惑。 起初它是身份的象徵，但對許多人來說，它也是對消費主義的一種抗議，是對我們生活的消費社會的尖銳批評，我們所有人都在其中，商業產品，一切都有價格。 其他人則簡單地認為這是對我們現在生活的社會的反叛和無法無天的行為。

2000年，詹姆斯·卡梅隆創作的熱門劇集《黑暗天使》中，一個女性角色的後腦勺上紋有條形碼，因為她是一個設計成為士兵的基因“產品”。 當時，這促進了此類紋身的發展。

所討論的符號非常簡單。 這是一系列不同大小、不同距離的垂直平行線。 底部有數字和/或字母。 我們通常用這個空間來放置代表紋身者生活中重要事物的物品。

技術進化

如今，雖然條形碼紋身仍然很受歡迎，但二維碼紋身最受歡迎。 這是一種通過移動設備上的特定應用程序記錄或識別事物的新方法。

條碼紋身的流行

條碼紋身是一種獨特且非常流行的紋身類型，近年來引起了人們的想像。這種風格的紋身俱有像徵意義，根據佩戴者的背景和個人喜好可以有不同的解釋。以下是條碼紋身如此受歡迎的一些原因：

獨特性與風格： 條碼紋身是一種時尚而現代的設計，對每個人來說都是獨一無二的。這種類型的紋身可以有不同的風格和變化，使其受到紋身愛好者的歡迎。 象徵意義及意義： 條碼通常與消費社會和大規模生產聯繫在一起，它可能反映對消費文化的批判，也可能是大眾社會個性的象徵。這可以成為表達你的獨特性和獨立性的一種方式。 個人故事與紀念： 對某些人來說，條碼紋身可以透過將其與消費品聯繫起來來紀念他們生活中的重要日期、名字或事件。這可以是紀念一個人或一個事件的一種方式。 俏皮與幽默： 有些人選擇條碼紋身來突出他們的原創性和幽默感。這種風格的紋身可以是抽象的和神秘的，吸引註意力並產生興趣。 技術設計： 條碼紋身需要出色的工藝和技術執行才能創造出逼真的效果。這對紋身藝術家來說可能是一個挑戰，但對重視工藝和專業精神的人來說卻很有吸引力。

條碼紋身對於不同的人來說可以有不同的含義和解釋，並且由於其獨特性和象徵意義而繼續流行。

紋身理念

這些紋身很簡單：只需畫出乾淨的線條（通常是黑色）即可形成它們。 然而，有些人可能會在代碼本身中添加這個或那個細節，例如小顏色或小形狀（星星、心形......），甚至是負面的。 實現這種設計並不需要擁有出色的技術 - 但重要的是線條不要太靠近，因為隨著時間的推移，紋身可能會失去其原始設計。

當談到最常用的身體部位時，頸後部最受歡迎也就不足為奇了，但手腕的需求量也很高。